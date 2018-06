Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit une mission de la Banque Mondiale

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel A ziz, a reçu, en audience, mardi au palais présidentiel à Nouakchott, une mission de la Banque Mondiale (BM), conduite par M. Seydou Bouda, directeur exécutif Africa II et comprenant Mme Louise J. Cord, directrice des opérations pour la Mauritanie à la Banque Mondiale.



L’audience s’est déroulée en présence du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Moctar Ould Diay et du Représentant résident de la BM en Mauritanie, M. Laurent Msellati.



A l’issue de l’audience, M. Seydou Bouda a fait à l’AMI la déclaration suivante: "Merci beaucoup de nous donner l’occasion de dire un mot au sortir de cette audience.



Comme vous savez, le Président de la République nous a fait l’honneur de nous recevoir ce matin. Nous sommes venus, rendre compte de la manière dont nous représentons la Mauritanie au sein du conseil d’administration du groupe de la BM.



Nous avons parlé de la coopération entre la BM et la République Islamique de Mauritanie, la qualité du portefeuille, les progrès réalisés ainsi que les différents enjeux qui sont ceux de la Mauritanie pour les années avenir dans le cadre de sa stratégie de partenariat -pays avec le groupe de la BM.



C’est globalement ce dont il a été question et comme l’occasion faisant nous avons profité pour féliciter Son Excellence pour l’organisation de ce sommet qui arrive incessamment. Nous avons abordé les enjeux liés à l’alliance Sahel dans laquelle la Mauritanie est l’un des acteurs importants aux côtés des autres Etats, et aux côtés des partenaires techniques et financiers qui soutiennent cette alliance Sahel.



Voilà a peu près ce dont il a été question au cours de cette audience à laquelle ont pris part mes collègues la directrice pays et le représentant résident avec bien sûr la facilitation de notre gouverneur, le ministre que je ne vous présente pas. Voilà".









