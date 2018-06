En Mauritanie, le mal est trÃ¨s profond [VidÃ©o]

Mondafrique - En Mauritanie, le mal est très profond.



Pour M. Aldiouma Cissokho, coordinateur des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal , le mal est très profond en Mauritanie, et il faudra respecter les identités pour faire avancer le pays.



"Nous supportons toutes les bonnes volontés qui concourent pour une Mauritanie libre et indépendante.(...). Dans ce cadre, le travail de Biram Dah Abeid, président de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie nous intéresse parce qu'il a réussi à passer sur le mur de Berlin".

















