Report du concours de recrutement de 20 magistrats

Alakhbar - La Commission Nationale des Concours a annoncé le report pour des raisons techniques, du concours de recrutement externe de 20 magistrats au 7 et 8 juillet prochains, à l’ENAJM.



Le dit concours était initialement prévu les 23 et 24 juin courant, à partir de 8h. Le dépôt des dossiers au Concours qui s’effectue à l’ENAJM était prévu entre le 28 mai et 12 juin derniers. Les candidats à ce concours devront détenir la nationalité mauritanienne et avoir un âge compris entre 25 et 45 ans.





Traduit de l’Arabe par Cridem