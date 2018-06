Rencontre Ã  l'ifm entre professionnels du cinÃ©ma et de lâ€™audiovisuel en Mauritanie [PhotoReportage]

Studios HOLPAC - Rencontre entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel en Mauritanie, à l'institut français de Mauritanie.



Le vendredi 08 juin 2018 à 18h30, l’institut Français de Mauritanie (IFM) a offert un grand Iftour (rupture de jeûne) aux professionnels du secteur du Cinéma et de l’audiovisuel en Mauritanie avec la participation des Studios HOLPAC et des jeunes réalisateurs issus des résidences d’écriture financée par la coopération Française en Mauritanie.



Cette rencontre fut un échange d’idée et de discussion d’une façon globale sur le secteur du Cinéma et de l’audiovisuel. Et la rencontre a permis de parler de l’œuvre du film «XALA (1975)» du Cinéaste Sembene Ousmane dans le cadre du Projet Sembene à travers l’Afrique, une projection Grand Public sera organisé le vendredi 29 juin 2018 à partir de 18h30 à l’IFM.



