Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit les lettres de crÃ©ance du nouvel ambassadeur du Royaume-Uni

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, mercredi au palais présidentiel à Nouakchott, le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, SEM. Thomas Reilly, qui lui a remis les lettres de créance l’accréditant en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès de la République Islamique de Mauritanie.



Le Président de la République a accordé, par la suite, une audience au diplomate britannique consacrée à l’examen des liens unissant les deux pays amis. A sa sortie d’audience, le nouvel ambassadeur du Royaume Uni a fait la déclaration suivante à l’AMI :



"Je suis fier d’être le premier ambassadeur britannique résident en Mauritanie, pays avec lequel nous sommes liés par des relations historiques. Nous souhaitons les raffermir dans les domaines de la sécurité et de l’économie et autres. Nous allons procéder à la construction de notre ambassade pour aller de l’avant dans le renforcement de nos relations avec ce pays démocratique et d’en faire un modèle à suivre par les autres pays".



La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence de MM.



-Ismael Ould Cheikh Ahmed, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération,



-Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République



-Mohamed Salem Ould Merzoug, Conseiller à la Présidence de la République



-Abdel Kader Mohamed Ahmedou, ambassadeur directeur du département des affaires européenne au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.













