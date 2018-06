PÃ©lerinage Nimjatt 2018 : de mauvais souvenirs pour les pÃ©lÃ©rins

Cheikhna Bry Cherif - Ce sont des milliers de sénégalais qui ont fait le déplacement de Nimjatt saison 2018. Un pèlerinage devenu une habitude chez les talibés du grand érudit Cheikhna cheikh Saadbouh ould Cheikhna cheikh Mohamed Fadel et ce depuis des décennies.



Le déplacement du Sénégal vers la Mauritanie se faisait essentiellement par bus. Les « pèlerins » de Nimjatt ont passé de mauvais moments en traversant la frontière mauritanienne. En plus des délais d’attente qui durent parfois 3 jours, il fallait également passer à la caisse et débrousser 53.00 FCFA par bus. « Les autorités mauritaniennes n’étaient pas trop coopératives » s’indignait ce voyageur.



En traversant le fleuve vers Rosso Mauritanie, les voyageurs ne savaient pas que le plus dur restait à venir. L’axe Rosso - Bombri sur 48 KM donnait bonne impression. À partir de 50 Km la vitesse maximale était 40 KM/H l’état de la route laisse à désirer. Les nids de poules, les crevasses et les détours viennent à bout des pneus et les amortisseurs.



Après 1 heure 30 minutes de route pour parcourir 100 KM, les passagers arrivent à Tiguent. Tiguent-Nimjatt un tronçon de 48 KM sur lequel gémissent les moteurs et certains rendent leurs derniers soufflent.



La ville Nimjatt commence dès le 20 Ramadan à recevoir les pèlerins. Un vrai commerce s’installe dans la ville d’importantes quantités de devises circulent dans la zone. Une occasion rêvée pour les commerçants d’écouler leurs marchandises.



Si les autorités mauritaniennes doivent accorder une attention particulière à ces milliers de pèlerins sénégalais qui viennent chaque année accomplir leur « Ziyara », il est également du devoir des autorités religieuses de Nimjatt de peser de tout leur poids pour créer les conditions minimales afin que les pèlerins qui parcourent des centaines de kilomètres pour venir les voir puissent le faire sans trop de dégâts.



Le nombre des visiteurs augmente d’année en année et les difficultés continuent de se multiplier. De quoi décourager même les plus audacieux et croyants. Il est temps que tout cela change car Nimjatt fait partie de la Mauritanie et n’est pas seulement un réservoir de voix pour les politiciens.



Cheikhna Cheikh Saadbouh Bry

Journaliste et petit fils de Cheikhna Cheikh Saadbouh



