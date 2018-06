Mauritanie : Le PDG d'AFIG Funds, Papa Ndiaye, reÃ§oit la rÃ©compense 2018 de leadership exceptionnel du capital-investissement en Afrique

Mauriweb - LONDRES, Royaume-Uni, 18 juin 2018/Private Equity Africa (PEA) a remis à Papa Ndiaye (à gauche), PDG d'AFIG Funds, la récompense 2018 du leadership exceptionnel lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Londres mardi soir. PEA est le magazine prestigieux sur le capital-investissement en Afrique. Cette récompense est attribuée en reconnaissance des professionnels du capital-investissement qui ont aidé à façonner le secteur.



« C'est un véritable honneur que d'avoir été choisi par mes distingués pairs pour la récompense de leadership exceptionnel en matière de capital-investissement en Afrique. J'ai eu le privilège de voir le secteur du capital-investissement africain s'épanouir depuis ses débuts très modestes dans les années 1990,



et je crois fermement que les meilleures années sont devant nous, en particulier sur les marchés de capitaux africains qui évoluent rapidement, et avec la base africaine de capital-investissement des sociétés en commandite s'élargissant pour inclure une base plus diversifiée d'institutions, aussi bien locales qu'internationales, au cours des récentes années », a déclaré M. Ndiaye.



« Cette récompense témoigne vivement de l'engagement et du dur labeur fournis par mes collègues à AFIG Funds, qui ont accepté le défi de promouvoir le capital-investissement à la fois sur des marchés établis et sur des marchés frontières du continent. Grâce à leur travail acharné et à leur excellence, nous avons investi dans 12 pays jusqu'à ce jour et avons exercé un impact sur le développement des sociétés de premier ordre en Afrique dans plusieurs secteurs, tout en permettant à nos sociétés en commandite d'avoir des retours conséquents. Je remercie aussi mes pairs dans ce secteur, dont le soutien et l'amitié, ainsi que les contributions, ont été essentiels pour alimenter une vision collective d'un secteur capital-investissement plus fort en Afrique ».



Ce fut une année remarquable pour AFIG Funds : l'une des sociétés en commandite de la société Old Mutual a également été choisie pour une récompense House of the Year, ainsi qu'INJARO (un partenaire stratégique d'AFIG Funds) dans la catégorie Faible capitalisation/VC.



Gail Mwamba, directeur de rédaction et président des récompenses de PEA, a déclaré : « La récompense Private Equity Africa célèbre les responsables du secteur qui font un travail exceptionnel sur le continent ; la mise en lumière de leurs réalisations aide à développer le continent. La récompense de leadership exceptionnel est la seule catégorie votée par des pairs du secteur. M. Ndiaye a été sélectionné par des leaders du secteur pour sa contribution cohérente à la croissance de ce secteur. Nous souhaiterions remercier M. Ndiaye pour sa contribution au secteur et le féliciter d'avoir remporté cette récompense prestigieuse ».



Depuis trois décennies, M. Ndiaye s'est révélé être un leader dans le paysage du capital-investissement. Avant AFIG Funds, il a été membre fondateur et directeur des investissements d'EMP (désormais ECP). Avant cela, il exerçait des responsabilités en matière d'investissement dans le département Afrique d'IFC et a aidé à lancer plusieurs fonds de prestige en Afrique.



Il a également travaillé chez Salomon Brothers en 1988 avant de rejoindre le groupe des marchés émergents de JP Morgan en 1992 dans le groupe M&A Amérique Latine, et a été le conseiller économique du président sénégalais Wade en 2000. En 2004, M. Ndiaye a été sélectionné comme « jeune leader mondial » par le forum économique mondial de Davos, puis comme l'un des « PDG de Frontier 100 » de l'Initiative pour le développement mondial en 2009.



