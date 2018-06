Plus de presse Ã©crite depuis 48 heures

Le Calame - Les organes de la presse écrite publique et privée ont disparu des kiosques à journaux de Nouakchott lundi et mardi, suite à une grève totale déclenchée par les employés de l’Imprimerie Nationale (IN).



Ce mouvement touche particulièrement les organes gouvernementaux à l’image de « Chaab/version arabe » et «Horizons/version française ». Les employés réclament le paiement des arrières de 4 mois de salaires et dénoncent une absence de couverture sociale, notamment au niveau de la Caisse Nationale d’assurance Maladies (CNAM) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) .



Par ailleurs, les employés de l’Imprimerie Nationale (IN) déplorent le non-paiement de plusieurs services fournis à différents départements ministériels et des entités publiques, ainsi que le non versement de la subvention de l’Etat depuis 2 ans.



Un peu plutôt dans l’année, la presse écrite publique et privée de Mauritanie avait cessé de paraître respectivement pendant une quinzaine de journaux et un mois suite aux problèmes de l’Imprimerie Nationale confrontée à une crise de papiers, en plus des problèmes de salaires du personnel.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité