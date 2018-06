Vers une fusion de lâ€™ANESP et de lâ€™AMEXTIPE en une seule Agence

Essahraa - L’Etat compte fusionner l'Agence Nationale pour les Etudes et le Suivi des Projets (ANESP) et de l’Agence Mauritanienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AMEXTIPE) en une seule institution.



Les deux agences seront dissoutes en vertu de la décision officielle prise dans ce cadre et qui doit être adoptée incessamment au cours d’une prochaine réunion du Conseil des ministres. Cette mesure intervient dans le cadre du plan d'austérité et de rationalisation des dépenses publiques mis en œuvre par le gouvernement.



En effet l'ANESP relevait du Secrétariat de la Présidence de la République tandis que l’AMEXTIPE dépendait du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire.



C’est Oumoukelthoum Mint Mohamed Saleck qui dirige l’ANESP depuis 2016 alors l’AMEXTIPE est conduite par son Directeur Adjoint depuis une année, après la nomination de son ex patron Mohamed Ould Bahiya au poste de Directeur de la Sogem relevant de l’OMVS.



Le gouvernement avait dissout précédemment l’Agence Nationale pour la Promotion et l’Accès Universel aux Services dont les missions ont été réparties entre les départements concernés.









