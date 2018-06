Braquage dâ€™Attijari Bank : pas de piste 15 jours aprÃ¨s !

Mourrassiloun – Deux semaines se sont écoulées depuis le braquage de l’agence Attijari Bank de Tensoueilem, sise dans la moughataa de Dar-Naim, à Nouakchott-Nord, mené par une bande composée de 4 hommes cagoulés.



Une opération qui s’est soldée par le cambriolage de 7 millions d'ouguiyas et l’éclipse des auteurs de l’assaut, toujours non identifiés jusqu’à présent. Ce qui n’a fait que susciter les craintes manifestées par les populations quant à la recrudescence de l’insécurité, après ce braquage.



Les jeunes arrêtés à Dakar, dans la capitale sénégalaise, quelques jours après l’opération avaient été finalement relâchés, après des instructions menées par la police ayant montré qu'ils sont totalement étrangers à ce mystérieux dossier.





Traduit de l’Arabe par Cridem