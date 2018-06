En Gambie, le chef de la police prÃ©sente sa dÃ©mission aprÃ¨s la mort de trois manifestants

RFI - En Gambie, le chef de la police, Landing Kinteh, a présenté sa démission au président Adama Barrow.



Cette décision fait suite à l'incident de Faraba Banta, lundi, quand au cours d'une manifestation, la police a tiré à balles réelles sur la population. Trois personnes sont mortes. Selon le porte-parole de la police, le président a accepté la démission de l'inspecteur général.



Du côté de la présidence, on se refuse pour l'instant à tout commentaire. Une commission d'enquête est en train d'être mise en place par le président pour éclaircir les causes de l'incident. Elle devrait siéger pendant un mois.