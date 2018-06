BBC Afrique - Les portraits de famille s'avèrent souvent populaires sur les réseaux sociaux, mais celle-ci a encore plus incité les gens à cliquer sur « like ».



Le couple américain Aminat et Justin McClure l'ont affiché pour célébrer les origines métissées de leur famille, incitant des milliers de personnes à partager leur histoire de famille à double et multicultures. Le couple, qui vit dans le New Jersey, aux États-Unis, a posé avec ses trois enfants dans des tenues d'inspiration ouest-africaine pour honorer les origines nigérianes d'Aminat.



"Nous voulions enseigner aux filles quelque chose sur la diversité dans le monde afin qu'elles s'enrichissent et prennent conscience des différentes cultures", a déclaré Justin à la BBC.



"En tant que famille, nous aimons être audacieux et je voulais célébrer la culture d'Aminat."



Les vêtements ont été confectionnés par le designer camerounais Claude Kameni, qui a proposé à la famille de concevoir leurs tenues.



Le couple, dont les filles jumelles ont déjà une grande présence sur les réseaux sociaux, a posté la photo sur Instagram et Facebook où il a été partagé plus de 15 000 fois et a attiré plus de 69 500 interactions.



Familles interraciales



Le post, "Célébrez votre culture, mais aussi la culture de ceux que vous aimez. Ça vous parle ?" a reçu plus de 2 200 commentaires.



Une femme a remercié les McClures pour avoir mis en valeur des familles interraciales, expliquant qu'elle aussi vit dans une "famille recomposée".



La famille McClure poste régulièrement des photos de famille.



Cette photo a inspiré de nombreuses personnes qui ont partagé leurs espoirs d'élever des enfants qui se sentent liés aux cultures et aux langues de leurs deux parents.



"Ma mère est blanche, mariée à un nigérian et elle porte occasionnellement des robes nigérianes, elle est tellement en phase avec sa culture qu'elle a même appris à cuisiner ses plats nigérians préférés et a appris à parler son dialecte", a commenté Angela Ansaldi.



"J'aime cette photo!" écrit Liz Poma.



"Mon frère s'est marié et sa femme vient du Ghana, sa femme nous a demandé si nous serions prêts à porter des vêtements de son pays parce qu'ils voulaient que nous nous sentions inclus."



"C'est absolument magnifique", écrit l'utilisateur de Facebook Amber Rose Luna.



"Je suis une femme américano-italienne et mon mari est mexicain, je veux surtout que nos enfants parlent couramment l'espagnol et l'anglais car je ne veux pas que leur héritage mexicain souffre simplement parce que je ne connais pas la langue."













