Aldiouma Cissokho rÃªve dâ€™une Mauritanie unie

Le coordonnateur des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal, Aldiouma Cissokho a émis son souhait de voir un jour une Mauritanie unie dans sa diversité.



S’exprimant, dans une interview vidéo , publiée mercredi 20 juin et accordé au journal Mondafrique, l’emblématique défenseur des réfugiés a encore une fois évoqué la problématique de l’intégration nationale mauritanienne.



Selon lui, à l’heure actuelle la Mauritanie doit se dépasser de certaines considérations et de préjugés. « Il ne peut pas y avoir deux Mauritanie. La seule Mauritanie qui existe est celle des identités », a-t- il pesté.



Et d’ajouter que le mot esclavage doit être banni et pour toujours du langage des mauritaniens.



Malgré ces divergences, le coordonnateur a indiqué qu’il croit fermement à une union de la Mauritanie, qui respectera le principe d’identité culturelle.



Evoquant le cas de Biram Dah Abeid, le coordonnateur a indiqué que ce dernier symbolise le trait d’une parfaite union entre toute les composantes de la Mauritanie (maures, harratines et négro-africains).



« Je suis convaincu que le leader de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) est dans la bonne voie d’unification de la Mauritanie. Et par conséquent un bloc doit être formé autour de lui pour réussir le pari de l’intégration nationale », a-t-il laissé entendre.



Aldiouma Cissokho a également souligné que ce souhait ne sera pas facile car le mal est tellement profond dans le pays qu’il n’est pas facile de faire venir tout le monde dans ce combat d’unité.



Ibrahima Junior Dia









