Restitution de la premiÃ¨re phase de l'Ã©tude d'adduction d'eau potable de la zone nord

AMI - L'agence nationale pour les études et le suivi des projets a organisé, jeudi à Nouakchott, un atelier de restitution de la première phase de l'étude d'adduction d'eau potable de la zone nord.



L'étude vise, entre autres, à assurer les besoins de la zone nord de la Mauritanie en eau potable à l'horizon 2050. L'étude se compose de deux phases, la première consiste à examiner la faisabilité technique du projet et de définir les conditions de sa viabilité économique et financière et la seconde couvre l'avant projet détaillé et le dossier d'appel d'offre.



Dans un mot prononcé pour la circonstance, la directrice de l'Agence, Mme Oumoukelthoum Mint Mohamed Saleck, a indiqué que cette étude rentre dans le cadre du vaste programme de développement économique de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République qui vise à valoriser les ressources naturelles du pays et à impulser les investissements dans l'objectif d'une réduction de la pauvreté et d'une amélioration des conditions de vie des citoyens.



Elle a précisé, dans ce cadre, que le gouvernement, sur les orientations éclairées de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a élaboré un porte feuille de projets dans les secteurs de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement pour améliorer le développement économique et social du pays et assurer une gestion durable des ressources en eau.



La directrice a ensuite cité les principaux projets en eau déjà réalisés dans le pays comme le projet d'approvisionnement de la ville de Nouakchott à partir du fleuve Sénégal, avant de préciser que le projet d'approvisionnement en eau potable de la zone nord du pays vise à assurer la couverture en eau potable et promouvoir le développement des activités économiques dans la zone nord du pays (Inchiri, Adrar, Tiris Zemmour, Dakhlet Nouadhibou).



Elle a ajouté que le nord de la Mauritanie est particulièrement confronté à une insuffisance manifeste des ressources en eau malgré le fait qu'il concentre les principales activités halieutiques, touristiques, ainsi que les plus importants gisements miniers du pays, soulignant qu'il s'agit là d'activités économiques qui consomment de grandes quantités d'eau. Par conséquent, a-t-elle dit, les pouvoirs publics se sont donnés comme priorité de doter les villes du nord de la Mauritanie pour le moyen et le long terme d'une solution efficiente garantissant leur approvisionnement durable en eau potable et permettant l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement des activités économiques de la région.



La directrice a par ailleurs insisté sur l'importance de certains projets hydrauliques réalisés dans le pays citant parmi ceux-ci:



- le projet de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution de l'eau potable de la ville de Nouakchott



- le projet Dhar pour l'alimentation des villes de l'est du pays: Néma et Timbedra qui sont effectivement déjà desservies, Adel Begrou et Amourj où les travaux sont en phase finale et la seconde phase du projet en cours de réalisation pour les villes de Djiguenni et Aioune.



- le projet Aftout Echargui pour l'alimentation des villes et villages situés dans le triangle de l'espoir dans les wilayas du Gorgol, de l'Assaba et du Brakna. La première phase portant sur 30 villages et la ville de Barkéol est déjà finalisée.



- projet d'alimentation en eau potable de Sélibabi, Gouraye et Diaguili à partir du fleuve déjà finalisé



- le projet de construction d'une station de dessalement de l'eau de mer de 15000 m3 par jour pour renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou est en cours.



Les participants qui représentent les wilayas de l'Adrar, de l'Inchiri, de Dakhlet Nouadhibou et du Tiris Zemmour, en plus de représentants de la SNIM, de la zone franche de Nouadhibou, de la SOMELEC et de la SNDE ont suivi plusieurs exposés dont un exposé général sur la zone de l'étude.













