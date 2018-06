Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit les lettres de crÃ©ances du nouvel ambassadeur indien

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu mercredi matin, au Palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de créances de SEM. Pradeep kumar Gupta, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Inde auprès de la République Islamique de Mauritanie.



A cette occasion,le Président de la République a accordé une audience au diplomate indien, qui a permis d'aborder les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux pays frères.



A sa sortie d’audience, l’ambassadeur indien a fait à l’AMI une déclaration dans laquelle il a indiqué qu’il a présenté ses lettres de créances en sa qualité d’ambassadeur de l’Inde en Mauritanie avec résidence à Bamako et qu’il ressent aujourd’hui une grande fierté après son accréditation comme ambassadeur auprès de ce pays ami qui est la Mauritanie.



La cérémonie de remise des lettres de créances s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahiya, du Chargé de mission à la Présidence de la République, M. Mohamed Salem Ould Merzoug et de l’Ambassadrice-directrice des Affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Mariem Mint Ova.









