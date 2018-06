VidÃ©o-Inde : des politiciens en campagne Ã©lectorale violemment tabassÃ©s par des populations frustrÃ©es

Senego - Vidéo – Inde : Des politiciens en campagne électorale violemment tabassés par des populations frustrées. Regardez !



L’histoire est drôle dans l’apparence, comique dans son déroulement et extravagant pour son contenu. Nous sommes en Inde, des élus perdus de vue et qui n’ont jamais daigné apporter une seule solution aux multiples problèmes des populations qui avaient cru en eux, reviennent faire campagne dans leur commune pour solliciter à nouveau les voies des ces dernières pour un autre mandat.



Ils seront bien accueillis mais cette fois d’une manière extraordinairement surprenante… On vous laisse découvrir leur sort !





















