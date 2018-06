TÃ©lÃ©communications : Lâ€™Are brandit la menace de sanction contre les sociÃ©tÃ©s de tÃ©lÃ©phonie!

Mauriweb - L’Autorité de régulation (Are) menace de sanctions les trois sociétés de téléphonies mobiles en Mauritanie, peut-on lire dans son dernier communiqué.



Malgré une mise en demeure de se conformer aux exigences contractuelles et d’améliorer la qualité de service voix et DATA constatée lors de son avant-dernier rapport ((29 Avril au 05 Juin 2018), l’Are aurait remarqué que ce service serait toujours défectueux.



Selon l’Are les manquements sont constatés ainsi qu’il suit pour les trois entreprises de téléphonies cellulaires :



Pour la qualité de la téléphonie mobile, les manquements sont enregistrés dans:



06 villes et localités pour Mauritel;



06 villes et localités pour Mattel;



14 villes et localités pour le réseau GSM et CDMA de Chinguitel.



Pour la qualité des services 3G:



02 villes et localités pour Mauritel;



04 villes et localités pour Mattel;



02 villes et localités pour Chingutel.



Après donc notifications de ses griefs, l’Are entendrait sévir contre ces sociétés en leur imposant de nouvelles sanctions pécuniaires.



Notons cependant que ces sanctions ne semblent pas dissuasives étant donné qu’elles récidivent dans les manquements après toutes les mises en demeure et les rapports de contrôles.













