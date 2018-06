Diplomatie : le ministre mauritanien des Affaires Ã©trangÃ¨res reÃ§oit les copies figurÃ©es des lettres de crÃ©ance du nouvel ambassadeur du Congo

ADIAC-Congo - Le Dr Smail Ould Cheikh Ahmed a reçu en audience, le 20 juin à Nouakchott, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de ce pays, avec résidence au Sénégal, Luc-Jean Saint-Vito Aka Evy.



L'audience s'est déroulée en présence de El Hanchi ketab, ambassadeur, directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération.



Le Congo et la République islamique de Mauritanie entretiennent de bonnes relations de coopération. Le 17 avril dernier, à Addis-Abéba, en Ethiopie, le Dr Isselkou Ould Ahmed Izidbih avait prononcé, à l’occasion de la réunion ministérielle du comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye, un discours dans lequel il soulignait à quel point l’UA avait vite repris l’initiative sur le dossier libyen, grâce notamment aux efforts de ce comité.



Dans ce discours, le ministre rappelait que dès 2011, l’UA avait dépêché en Libye un Comité de haut niveau présidé par Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, en vue d’épargner à la Libye, à l’Afrique et au monde, un désastre, à l’époque imminent. Les va-t-en-guerre étrangers n’ayant pas jugé utile de tenir compte des propositions de l’Afrique avaient décidé de déclencher une guerre sur la Libye, sans plan de sortie de crise.



On se souvient que cela avait été pour lui l’occasion de saluer les efforts inlassables déployés par son homologue congolais, Jean Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo, sous l’autorité du chef de l’Etat, Denis Sassou NGuesso, président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, pour mettre fin à la crise dans ce pays.



À l’issue de l’audience avec le ministre, le même jour, en fin de matinée, le diplomate congolais a présenté ses lettres de créance au président mauritanien. Lors de leur entretien, il a été évoqué l’excellence des relations entre les deux chefs d’Etat en appui du leadership sur la crise libyenne et du G5 Sahel.



Luc-Jean Saint-Vito Aka Evy a profité de cette occasion pour transmettre de vive voix les salutations fraternelles du président Denis Sassou N’Guesso. Il a renouvelé sa volonté sur la relance dynamique de relations entre les deux pays, plus particulièrement sur le plan économique et de la pêche avec la mise en place d’une commission d’experts devant aboutir à la tenue d’une commission mixte de coopération.



"J’avais eu l’insigne honneur de remettre les lettres de créance de mon accréditation en ma qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo à Son Excellence le Président, surtout que la Mauritanie et le Congo sont deux pays frères que lient de très importantes relations. Il y a à Brazzaville une grande colonie mauritanienne et il n’existe pas une ville congolaise où il n’y a pas présence de mauritaniens. Ceci traduit la profondeur et la diversité des relations bilatérales. J’ai transmis à Son Excellence les salutations fraternelles et amicales de Son Excellence Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo et sa forte volonté à renforcer les relations bilatérales à travers de la concertation permanente entre les directions nationales des deux pays frères".



L’entretien s’est achevé sur les souhaits de succès adressés au gouvernement mauritanien pour le 31e Sommet de l’UA qui se tiendra à Nouakchott, du 1er au 2 juillet. L’ambassadeur du Congo a rencontré dans les locaux du consulat, la communauté congolaise basée en République islamique de Mauritanie.













