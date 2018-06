Mauritanie : pas de confirmation de la prÃ©sence du roi du Maroc au prochain sommet de lâ€™UA

Saharamédias - Mauritanie : pas de confirmation de la présence du roi du Maroc au prochain sommet de l’UA.



Le ministre mauritanien de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, porte parole officiel du gouvernement, Mohamed Lemine O. Cheikh, a déclaré jeudi, que le roi du Maroc Mohamed VI n’a pas confirmé sa présence au prochain sommet de l’union africaine prévu en juillet à Nouakchott.



Le ministre avait été interrogé à propos de la présence du souverain marocain au sommet de l’union africaine que beaucoup de médias avaient évoqué ces dernières semaines.













