Des internautes appellent Ã  la levÃ©e des visas entre les pays du Maghreb

Apanews - Nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux ont appelé à la suppression des visas entre les pays du Maghreb afin que les populations de cette région puissent circuler librement entre les cinq pays formant le Maghreb à savoir la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye.



« Oui pour la suppression des visas » est le slogan lancé par plusieurs réseaux sociaux appelant à la levée des visas entre les pays de la région. Plusieurs internautes et habitués des réseaux sociaux ont formé le vœu de voir les visas supprimés entre les pays maghrébins.



Les appels pour un Maghreb uni ont été récemment relancés à la suite du processus de vote, le 14 juin courant, du pays devant abriter la Coupe du Monde 2026 et qui s’est soldé par une victoire de la candidature commune du trident États-Unis d'Amérique-Canada-le Mexique au détriment du dossier marocain qui a bénéficié du soutien de tous les pays du Maghreb.



En votant pour le dossier marocain, de nombreuses voix se sont élevées pour présenter un dossier commun pour accueillir le Mondial de 2030.



HA/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité