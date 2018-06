La situation pastorale Ã  lâ€™Est de la Mauritanie augure une catastrophe

Akhbar Watane – Plusieurs milliers de citoyens mauritaniens sont rentrés au pays, après la perte de leur bétail au Mali, en raison de plusieurs facteurs conjugués et simultanés dont principalement la rareté des ressources hydrauliques et des pâturages ainsi que la flambée des prix de l’aliment-bétail.



Une situation alarmante qui augure une catastrophe imminente, particulièrement après la disparition mystérieuse des fourrages mobilisés par les autorités des marchés, à l’exception d’infimes quantités vendues à 20.000 MRO le sac.



Partout gisent aux bords des routes des carcasses de bovins, de camelins et de caprins, notamment à Timbedra, Nouara et le long des frontières entre la Mauritanie et le Mali.



Les autochtones dénoncent par ailleurs l’existence d’éventuelles complicités entre les Représentants locaux du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et les commerçants.



Ces derniers qui achètent l’aliment-bétail à 3.500 MRO le sac, le revendent à des prix exorbitants, indique-t-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem









