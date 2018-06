En images : Explosition d'un camion de livraison de bonbonnes de gaz au Ksar

InfoRoute Mauritanie - Un camion transportant des bonbonnes de gaz a explosé ce matin vers 9 heures en face de la SOCOMETAL.



Selon des sources policières, l'explosion aurait été provoquée par les flammes provenant d'un gaz de camping sur lequel les occupants préparaient du thé, dans la cabine avant du camion, en pleine circulation.



Le bruit des explosions ont été entendus dans toute la ville de Nouakchott. Aucune victime n'a été déclarée. Diffusez l'information autour de vous afin que cessent ces mauvais comportements!



