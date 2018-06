Documents privÃ©s : 10 millions MRO du PrÃ©sident mauritanien Ã  lâ€™Association des OulÃ©mas Mauritaniens

Alakhbar – Des documents confidentiels montrent le partage d’un groupe de personnes d’un montant de 10 millions MRO, accordé à titre de don, au cours des derniers mois, par le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz à l'Association des Oulémas Mauritaniens.



Trois gestionnaires de ladite Association, dont les noms n’ont pas été cités, ont perçu à eux seuls 9 millions de cette bagatelle alors que le million restant a été distribué au profit de plusieurs autres groupes d’individus.



Les documents motivent le don par le vote "OUI" en faveur des amendements constitutionnels au cours du scrutin référendaire d’aout 2017.



Les papiers dénoncent par ailleurs une grande corruption au sein de l’Association dont certaines figures se sont accaparées les biens et partagées le budget, ainsi que de clientélisme et d’exclusion d’anciens membres et d’employés au sein de ses représentations.



Plusieurs plaintes dénonçant cet état des lieux ont été d’ailleurs adressées au secrétaire général de l’Association l’Erudit Hamden Ould Tah et au ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel Ould Ahl Daoud.



Les interventions faites au cours des dernières années pour assainir l’Association des Oulémas Mauritaniens sont restés vains révèlent les documents précités.



Traduit de l’Arabe par Cridem



