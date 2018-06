L'Arabie saoudite nÃ©gocie secrÃ¨tement avec la France lâ€™armement de pays dont la Mauritanie

Alakhbar – Le site spécialisé dans les services de renseignements, Sputniknews (version arabe) a rapporté auprès de sources militaires françaises et saoudiennes, l’existence de négociations sécrètes menées par Djeddah avec Paris, afin de conclure des marchés d’armement avec des États dont la Mauritanie.



«Ces pourparlers ressemblent à d’autres discussions portant sur la signature de marchés d’armement d’une valeur de 250 millions de dollars entreprises par l’Arabie Saoudite pour armer Djibouti en contrepartie de l’utilisation de ses ports en Mer rouge», révèle le site précité.



Les présumées négociations confidentielles seraient intensément suivies par le Prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, indique-t-on. Les pays concernés par ce projet d’armement sont en plus de la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et Djibouti, apprend-on.



Le montant de ces pourparlers, déjà approuvé par le ministère saoudien des finances, s’élèverait à 30 millions de dollars américains, révèlent le même site.



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://alakhbar.info/?q=node/1168









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité