Nouvelles d'ailleurs: Cher

Le Calame - D’abord laissez moi vous souhaiter, au nom des 4 millions et poussières de Nous Z’Autres, la bienvenue dans notre République dattière.



Vous remercier aussi parce que grâce à vous (et aussi, pour ne pas faire de jaloux, à vos pairs africains) nous avons eu, en l’espace d’un temps très court, des trottoirs, du goudron, des trottoirs, du goudron, de nouveaux lampadaires dans les endroits chics et stratégiques, des trottoirs, du goudron, un Palais des Congrès là-bas, là-bas, à la frontière d’avec le monde effrayant, des trottoirs et du goudron, une balayeuse voiture dans les quartiers chics, des trottoirs, du goudron…



Je peux vous assurer que ça n’a pas chômé. Ce fut un grand chantier. Nous Nouakchottois avons râlé, pris en otage de routes barrées, d’absences de voies de déviation, de fermetures subites et de ré ouvertures tout aussi subites, de dunes de gravats, de Chinois flegmatiques sous leurs chapeaux…



Mais maintenant nous admirons : la belle succession du rouge et du blanc de nos trottoirs flambants neufs, les lampadaires si éthérés dans nos sables, nos routes élargies…



Grâce à vous nous avons même découvert des panneaux étranges qui disent « Route barrée»… Pour être honnête, ces panneaux ne sont qu’à côté de l’Ambassade de France, donc pour la galerie, Vous, histoire de vous faire croire que nos travaux haussmaniens à nous ont eu un plan et un sens… Ne vous faites pas avoir…



Merci aussi car depuis que l’on sait que tout le gotha africain (suites royales comprises) et que tout le gotha français (suites royales comprises) s’en vient respirer l’air du bled, nos feux rouges sont astiqués, nos panneaux solaires sont nettoyés, des arbres ( oK, quelque peu rachitiques, mais ce sont des arbres et pas des balais), nous avons eu droit à des trucs bizarres à nos ronds-points. Dans ces trucs bizarres et couverts d’une tôle évolue un être étrange qui, parfois, lance un bras vers le Nord, une fois vers le Sud, une fois à l’Ouest et une fois à l’Est… Bref… Nous découvrons les girouettes. Et ces dernières découvrent que l’art de faire la circulation ça s’apprend…



Mille fois merci aussi car certaines devantures de maison sont repeintes.



Grâce à votre Grandeur toute nordique, vous pourrez admirer un nouveau marché flambant neuf, un aéroport vide mais neuf, mais vide, une ébauche de Quartier des Affaires dans notre centre-ville avec, et ça c’est du lourd, 4 feux rouges à l’américaine qui se balancent dans les courants d’air et que personne ne regarde.



Aussi grâce à vous, du moins je suppose, nous avons eu droit à la visite d’inspection des imams priés de fermer leurs bouches et de ne pas tenir de propos extrémistes. Vous me demanderez ce qu’extrémiste signifie. Je l’ignore. Vous m’en voyez désolée. Les concepts, chez nous, en ces terres sableuses que vous allez découvrir, sont à géométrie variable. Scusi.



Pour fâcher personne, comme vous venez, cela nous permet un tout petit réchauffement de nos relations avec un grand ami de la France, le Maroc voisin…



Vous allez donc découvrir tout ça. Peut-être que l’on laissera quelques mendiants dans les rues histoire de pas passer pour une illusion. Mais je n’en suis pas sûre. D’habitude, lors de ces grands raouts internationaux, on déguerpit les pauvres et les marchands ambulants. La mendicité c’est comme les trous dans notre goudron, ça se bouche et hop, ni vu ni connu, pas de bras, pas de chocolat…



Au cas où vous rencontreriez quelques spécimens de nos mendiants, sachez que la «charité blanche » c’est mieux. Je vous explique : vous achetez du sucre ou du Gloria, vous dormez avec et, au matin, vous distribuez… À vous de savoir maintenant ce que vous voulez demander…



Peut-être, peut-être, peut-être ( il faut mettre de la redondance sur certains sujets), peut-être, allez-vous demander des nouvelles de notre condamné à mort pour apostasie qui, bien que libéré par la cour d’appel de Nouadhibou depuis de longs mois, est toujours en taule on ne sait où…



Peut-être…



Peut-être, aussi, demanderez vous à rencontrer des gens bizarres, autrefois appelés sénateurs… L’un des leurs est en prison…



Attention : nous sommes très forts au petit jeu du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » et de l’art de l’enfumage… Nous on appelle ça «Kelemti, kelemtak « , ma parole, ta parole… Vous risquez d’être roulé avec le couscous…



Vous allez aussi, surement, faire du tourisme protocolaire de par notre vaste contrée à coins perdus et à angles non droits…



Je vous conseille des lieux extraordinaires. Demandez à visiter des endroits aux noms étranges, comme Arafat, Basra, Dar Naïm, Bagdad, Tarhil, etc… Ils valent le détour. Si vous voulez savoir qui nous sommes c’est là bas qu’il faut aller : insécurité, pas de beaux lampadaires, pas de goudrons, pas de trottoirs… Misère et misère… Je vous dis ça car je ne suis pas sûre que sur votre « Check my trip » ces endroits figurent… Ce qui serait dommage…



Vous vous étonnerez peut-être du nombre de boutiques et de mosquées au mètre carré. Ne posez pas de questions. Sujet qui fâche…



Comme vous vous étonnerez qu’une ville comme la nôtre ne possède ni cinéma, ni bibliothèque publique… La culture ne fait plus partie de notre… culture… Faut s’y faire.



Ne demandez surtout pas nos chiffres de réussite au bac… Surtout pas! Nos aigreurs à nous, sont nos aigreurs à nous…



Et, comme nous sommes civilisés et « cultivés » (je parle bien de culture et pas de maraichage, quoique… parfois) , vous allez sûrement rencontrer notre élite poétique, même celle qui a juré de tuer les ambassadeurs occidentaux ( dont celui de la France) pour leur « soutien » à notre jeune condamné à mort cité plus haut. Au fait, je vous rappelle son nom : Mkheytir… Cette élite poétique fera ce que nous savons le mieux faire : vous louanger devant vous, vous insulter derrière vous… ça booste les Like sur notre FB national…



Cette même élite poétique, accompagnée d’une autre élite, la politique celle-ci, vous fera-t-elle l’honneur de déclamer devant vous leur haine du français et de la France? Pas sûr … question d’éducation…



Vous allez aussi rencontrer notre opposition… Ne riez pas, s’il vous plait…



Pendant vos pérégrinations ouvrez l’oeil et zieutez donc les poteaux aux feux rouges : les panneaux avec notre Sultan en grand costume du dimanche, marchant martialement vers des lendemains qui chantent, sont des panneaux qui demandent un 3 ème mandat… Si, si…



En chemin vous croiserez peut-être les chefs du plus grand parti politique du monde, celui de notre majorité éclairée : rendez-vous compte, plus d’un million d’adhérents… Ça c’est grandiose… Ne soyez pas jaloux… LRM, avec quelques leçons apprises ici, peut arriver à ce chiffre… Faut juste prendre des cours de «militantisme Bolitik »…



N’oubliez pas : vous venez dans le pays le plus arabe du monde, le « meilleur » d’entre les musulmans… Les noirs que vous verrez ce n’est rien… Ils sont juste notre caution « Afrique »… Ils ne comptent pas. Rendez vous compte, ils ne veulent pas être arabes et s’agrippent à leur «fulanitude » ( Halpulaar), soninkétude, wolofitude alors que leur est offerte la lumière : l’arabité…



Ne faites pas attention à eux. Ils sont en voie de disparition…



D’ailleurs ils sont accusés de tous les maux, dont celui de francophilie. Chez nous ça signifie, traître dans notre nouvelle pensée…



Bref…



Je continuerai bien sur cette lancée mais je me rends compte que je ne me suis pas présentée.



Alors ( pas où je commence moi?) : je m’appelle Mariem mint DERWICH, la Derwichette pour les intimes. Une Derwich métisse, mère française, père mauritanien. Le reste importe peu…



J’espère donc que vous passerez un court séjour fort agréable…



N’oubliez pas, Mkhaytir…



Mariem mint DERWICH













