Une municipalitÃ© touchÃ©e par la sÃ©cheresse, declarÃ©e sinsitrÃ©e par son maire

Adrar Info - Le maire de la municipalité de "N’Saveni" dans le Hodh Echarghi, Sidaty Ould Miny, a déclaré sa commune, "sinistrée", en raison des conséquences de la sécheresse qui frappe la Mauritanie, exacerbée par une grave pénurie d’aliments pour bétail.



Ould Miny a écrit sur son site Facebook : "Considérant la responsabilité que j’assume, consistant à poser, les problèmes des habitants de la municipalité, j’informe les autorités concernées que ma municipalité souffre gravement de la sécheresse".



Le maire Ould Miny appelle vivement "les autorités à intervenir rapidement pour sauver la vie de la population et et ce qui reste de leur bétail".



Source : http://zahraa.mr/node/16975



Traduit par Adrar.Info











