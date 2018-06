UA : 42 dirigeants assisteront au sommet de Nouakchott (Porte parole officiel du gouvernement)

Tawary - Le porte parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Lemine Ould Cheikh a affirmé ce jeudi 21 juin, lors d’un point de presse, à Nouakchott, que le sommet de Nouakchott réunira 42 dirigeants africains, représentant la plus forte présence jusqu'ici pour les sommets africains qui ne rassemblent, généralement, que 20 à 22 dirigeants.



A propos de la participation ou non du roi Maroc, le porte-parole officiel du gouvernement a précisé que la présence du souverain n'a pas encore été confirmée.



"Concernant la France, elle n'est pas membre de l'Union africaine, mais la présence du président français est vitale et une opportunité pour de nombreux présidents de se rencontrer pour discuter des problèmes du continent africain et du monde lors de ce sommet", a-t-il expliqué.



Et Ould Cheikh d’indiquer que la visite était préprogrammée pour la Mauritanie, mais le président français Emmanuel Macron a souhaité que cette visite intervienne pendant la période du sommet africain pour y participer.









