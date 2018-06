Le drapeau de la RASD flotte officiellement pour la premiÃ¨re fois Ã  Nouakchott

Alakhbar - La commission de supervision des préparatifs du 31e Sommet de l’Union Africaine a publié la liste des drapeaux des États membres de l’organisation dont celui de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), qui flotte officiellement pour la première fois à Nouakchott.



Ces drapeaux ont été collés aux poteaux d’éclairage public situés aux bords de la route principale menant vers l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott.



Malgré sa reconnaissance de la République Sahraouie, la Mauritanie n’a jamais accrédité, depuis les années 80 du siècle dernier, une ambassade ou un consulat de la RASD dans la capitale, ni lever ses couleurs de manière officielle à Nouakchott.



La Mauritanie qualifie sa position vis-à-vis de ce conflit de « neutralité positive », avec des impacts sur ce dossier et sur les relations avec les parties du différend, en l’occurrence le Maroc et le Polisario, donc chacun interagit avec le gouvernement mauritanien suivant sa position et ses actions par rapport à ce dossier.



Traduit de l'Arabe par Cridem









