Zimbabwe: une explosion fait des victimes Ã  la fin d'un meeting du prÃ©sident Mnangagwa (tÃ©moins)

Une explosion d'origine inconnue a fait plusieurs victimes à la fin d'une réunion électorale à Bulawayo (sud) du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui a été évacué sain et sauf, selon des témoins et le porte-parole du chef de l'Etat.



"Le président a été évacué avec succès. Il se trouve au siège de la province à Bulawayo", a déclaré au téléphone à l'AFP son porte-parole, George Charamba.



"Nous pensons qu'il s'agit d'une explosion, qui s'est certainement produite très près de la tribune où se trouvaient les personnalités", a poursuivi M. Charamba, sans autre précision.



Un correspondant de l'AFP sur place a signalé que plusieurs personnes avaient été blessés par l'explosion, sans autre précisions immédiates sur leur état de santé. De nombreuses ambulances étaient présentes sur place pour évacuer ces blessés, a-t-il ajouté.



Selon plusieurs témoins, l'explosion a été ressentie alors que le chef de l'Etat, candidat du parti au pouvoir, la Zanu-PF, à l'élection présidentielle prévue le 30 juillet prochain, venait de terminer son discours devant plusieurs centaines de ses partisans.



La réunion se tenait dans un stade de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe, considérée comme un fief de l'opposition.



Les scrutins présidentiel et législatifs du 30 juillet sont les premiers organisés depuis la démission en novembre du président Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer depuis son indépendance en 1980.



Lâché par l'armée et la Zanu-PF, M. Mugabe a été remplacé par M. Mnangagwa, son ancien vice-président.



Sauf énorme surprise, Emmerson Mnangagwa est assuré de remporter la présidentielle face à une opposition orpheline de son chef historique Morgan Tsvangirai, décédé en février.



