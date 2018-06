Elections : Le FNDU en conclave et le RFD...

Tawary - Les présidents des différentes formations politiques réunies au sein du Forum national pour la démocratie et l’unité tiendront, ce samedi 23 juin, une réunion de travail dans les locaux du parti Tawassoul, pour les modalités à gérer les prochains scrutins prévus en septembre prochain, apprend-on.



Il n'est pas exclu au cours de cette rencontre que le RFD rejoint le FNDU et participe à l'initiative, selon une source bien placée au sein de l'opposition.



Il s’agit du choix des directions de campagne, de l’élaboration des listes communes pour les communales, législatives et régionales et des coalitions en cas de second tour, nous renseigne une source bien informée.



« Nous avons décidé d’unir nos forces et d’aller aux différentes élections », souligne un leader de ce bloc considéré comme étant la principale opposition au pouvoir en place.



Le FNDU comprend aussi d’importantes personnalités et des représentations syndicales.













