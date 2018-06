LaÃ¯citÃ© et candidatures objets de discordes au sein de lâ€™UFP

Saharamédias - Les récentes déclarations du président de l’union des forces de progrès (UFP), Mohamed O. Maouloud à propos de la laïcité en Mauritanie, a été à l’origine d’une discorde au sein de cette formation de gauche, membre de l’opposition.



Un courant animé par des jeunes de cette formation politique sur les réseaux sociaux a rejeté les propos du président du parti considérant que le pays doit être laïc. Maouloud a vivement critiqué ce point de vue et exigé que ces jeunes, qui ont failli, selon lui à la discipline du parti, soit sanctionné à défaut de lui présenter des excuses publiques.



Des exigences rejetées par les intéressés soutenus par certains segments du parti. Face à cette situation, et en l’absence d’un consensus, il a été proposé de recourir au vote, une proposition rejetée par les soutiens du courant laïc, qui se sont retirés de la réunion.



Ce courant, soutenu par le secrétaire général du parti, Moustapha O. Bedreddine ne se considère pas concerné, en tant que gauchiste, par les propos du président du parti qui a dit que la laïcité en Mauritanie favorisera la division et froissera les sentiments des mauritaniens.



Cette discorde ne fait que jeter l’huile sur le feu, le problème des candidatures au sein du parti créant déjà de sérieux problèmes.



Une première tendance voudrait présenter de nouvelles figures aux prochaines échéances électorales, la seconde penchant pour des personnes expérimentées pour défendre les couleurs du parti.



Comment trancher ?



Très probablement les prochains jours nous édifieront.









