Terrorisme: un envoyÃ© spÃ©cial de Trump attendu ce lundi au Maroc

Le360 - Brett H. McGurk, envoyé spécial du président américain Donald Trump, est attendu, ce lundi 25 juin, au Maroc. Il doit participer à une conférence internationale concernant la lutte antiterroriste, a appris le360 de sources concordantes.



Le conseiller américain, dont c'est la première visite à Rabat, devra coprésider au côté du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, la première conférence régionale des directeurs politiques (soit les chefs de départements gouvernementaux et les directeurs sécuritaires) de la Coalition mondiale contre la menace de Daech en Afrique. Cette rencontre aura lieu au Palais des congrès de Skhirat.



Le repli rapide des terroristes en Libye, au Mali et en Mauritanie nécessite une coopération occidentale et africaine pour répondre aux menaces qui se font de plus en plus fortes, notamment dans l'espace du Sahel où s'agitent également des éléments du Polisario, souligne-t-on.



Plusieurs ministres africains sont également attendus à Rabat pour participer à la rencontre de Skhirat.



Fort de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc exposera, lors de cette conférence, les possibles voies de coopération et de «renforcement des synergies entre les différentes parties prenantes pour faire face» au danger.



Par Mohamed Chakir Alaoui









