Accord de pÃªche Mauritanie/SÃ©nÃ©gal : les discussions sont trÃ¨s avancÃ©es

Les Mauritanies - La Mauritanie et le Sénégal sont plus que déterminés à résoudre définitivement le dossier de la pêche, conformément aux engagements pris par les deux parties lors de la « convention de Nouakchott » (9 février 2018).



La Mauritanie et le Sénégal sont convenus que la signature du protocole d’accord de pêche pourra se faire en marge du 31e sommet de l’Union Africaine , prévu à Nouakchott , du 1er au 2 juillet prochain.



A cet effet, les autorités de tutelle ont déjà établi les modalités de cette convention. Pour l’instant les deux parties observent une période de transition, en attendant la fin des travaux du quai de pêche à Ndiago, localité située à une quinzaine de kilomètres de saint louis (Sénégal).



Les deux commissions techniques se retrouvent, les 25 et 26 juin prochain à Dakar pour finaliser et définir les dernières positions avant la validation par les deux chefs d’Etats.



Dans le même sillage, le ministre sénégalais de la pêche et de l’économie maritime, Oumar Guèye et son homologue mauritanien, Nani Ould Chrougha se sont rendus respectivement à Ndiago et à Saint Louis où ils ont échangé avec les acteurs de la pêche de cette localité.



A Ndiago, Ould Chrougha a souligné que, « la notion de débarquer à Ndiago où de débarquer ailleurs n’est pas ici poser comme étant une contrainte où un empêchement des pêcheurs Saint Louis de bénéficier des ressources halieutiques mauritaniennes ».



Et d’ajouter, « il faut que cela soit compris par les pêcheurs et la population Saint Louisienne. Cette notion de débarquement vise seulement un contrôle strict des quantités pêchées et assortiment associés afin de préserver la mer de la sur-pêche ».



De son côté, Oumar Gueye qui s’exprimait à saint louis a indiqué, « comme vous le savez, le président, mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz avait décidé de construire un quai à Ndiago. Mais également de construire la portion de route entre Ndiago et la frontière entre les deux pays ».



« Le président sénégalais, Macky Sall de son côté avait décidé de construire la portion de route ndiago -Saint louis mais également de fournir des camions frigorifiques » a-t-il précisé



Et de poursuivre que « cela nécessite un certain temps dans la mise en œuvre, dans la construction etc. Pendant cette phase transitoire liée à la construction, on se donne le délai nécessaire pour permettre aux pêcheurs de saint louis de pouvoir continuer à pêcher et à débarquer dans leur localité pendant cette phase transitoire, qui sera définie par la commission technique et validées par nos autorités ».



Rappelons que la principale pomme de discorde de la signature de l’accord de pêche entre les deux pays a été le débarquement systématique des produits de pêche en terre mauritanienne. Par la suite le gouvernement mauritanien a proposé de financer à 100% un quai de pêche pour faciliter le débarquement.



