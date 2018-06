Lâ€™UPR, Ã  lâ€™heure des choix !

Le Rénovateur Quotidien - L’UPR qui se prépare à la tenue de son prochain congrès politique a dévoilé la liste des délégués nationaux ainsi que les commissions chargées de superviser les travaux de redynamisation du Parti de la majorité présidentielle à la veille des élections législatives, municipales et des conseillers régionaux prévus au mois de septembre 2018.



L’heure des choix a sonné et la bataille des positionnements a campé le décor sur les nouvelles configurations locales du Parti au pouvoir qui n’était encore que l’ombre de lui-même. Dans la Moughaata de M’bagne commune de Bagodine, à côté des ténors politiques comme Ba Bocar Soulé et Ngam Yaya désignés par l’upr pour le représenter au congrès, Ba Diadié Directeur des ressources humaines au Ministère de l’éducation nationale fait aussi partie des délégués nationaux au dit congrès.



Ce cadre ressortissant de Bagodine qui assure la coordination départementale de la campagne d’implantation à F'Dérik s’investit depuis quelques années à Bagodine pour tenter de recadrer le jeu des alliances.



Le choix porté par le parti de la majorité sur les figures nominées en vue de préparer le congrès est déterminé semble-t-il par les performances obtenues lors des opérations d’implantation du parti qui a abouti à la création des sections et des comités de base. Les différentes équipes d’implantation de l’UPR jettent leurs forces dans la bataille pour occuper le terrain.



La commission nationale électorale indépendant la CENI contestée par l’opposition a déroule son agenda alors que la situation demeure encore confuse dans les états-majors politiques sur les conditions de participation aux prochaines élections. Les acteurs de l’opposition démocratique n’ont pas tous dit leur dernier mot.













