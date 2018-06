Mauritanie/Les FS de la Gendarrmerie nationale en charge de la sÃ©curitÃ© du sommet de lâ€™UA

Tawary - Les forces spéciales de la Gendarmerie Nationale sont présentées comme l'unité d'élite par excellence des forces chargées de la protection des dirigeants et délégations.



Cette fois-ci, elles sont mobilisées pour garantir une sécurité aux délégations de l’Union Africaine durant leur séjour à Nouakchott du 1 au 2 juillet prochain. Ces unités ont démontré, ce dimanche, leur force dans l'une des principales avenues de Nouakchott pendant plus d'une heure d'horloge bloquant la circulation des voitures.



On pourrait même l'assimiler à une armée dans l'armée tant elles disposent de nombreux moyens (armes, véhicules, motos, ….) qui visent à lui permettre de réussir sa mission. Formés pour être déployés sur la ligne , ces gendarmes ont pris le devant des choses pour sécuriser les présidents, les Chefs d'Etat et chefs de délégations. Qui sont-ils ?



Les forces spéciales, des unités de...



Les forces spéciales ont commencé à susciter la curiosité des mauritaniens après leur premier défilé à l'occasion de la fête de l'indépendance qui a lieu à la date du 28 Novembre 2012 à Nouakchott. Parés de tenues exceptionnelles, armes au poing et cagoules, ces hommes au comportement qui impose le respect. Commandés par des hommes compétents et expérimentés, le détachement spécial des GSO a bénéficié de plusieurs formations sans oublier les appuis logistiques et matériels. Mais pourquoi toute cette attention ?



La force spéciale sera un ensemble d’unités spécialement formées, instruites et entrainées pour mener un éventail de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre de sécurité de proximité et défensive », tel est l'objectif qui lui est assigné, selon une source sécuritaire.



Basées à des sections à l’Etat major de la Gendarmerie nationale les forces spéciales passaient le clair de leur temps à s'entrainer aux simulations d'attaques en tout genre. On pourrait dire de manière très simpliste "qu'elles sont prêtes à accomplir correctement la mission de sécurité".



Parmi les forces chargées de sécuriser on compte entre autres, l'Unité d'intervention de la gendarmerie nationale, le Groupement de sécurité opérationnelle, le groupement d’escorte et de maintien d’ordre et la Force de recherche et d’assaut.



Avec tous les moyens mis à leur disposition par les autorités, les forces spéciales sont désormais capables de mener à bien leurs différentes missions. Les unités de ce corps sont constituées d’hommes qui ont bénéficié également de formations plus poussées.













