DÃ©marrage des rÃ©unions de la 36Ã¨me session du comitÃ© des reprÃ©sentants permanents de lâ€™Union Africaine

AMI - Les travaux de la 36ème session du comité des représentants permanents de l’Union Africaine (COREP) , qui prépare la réunion des ministres des affaires étrangères des pays africains, ont débuté lundi au centre international des conférences «El Mourabitoune» de Nouakchott.



L’agenda de cette rencontre, de deux jours, porte sur l’examen des rapports d’activités du CROP, à savoir le rapport de la réunion conjointe entre le sous-comité du programme et des conférences et le sous-comité chargé de la coordination et de la supervision générale du budget et des affaires financières et administratives, le rapport du Sous-Comité pour la Coopération Multilatérale, le rapport du Sous-comité sur les Réfugiés, les Rapatriés et les Personnes Déplacées en Afrique et le rapport du Sous-comité sur la réforme des structures.



L'ordre du jour de la réunion comprend également l’examen d’un rapport sur la Commission de l’Union Africaine relatif à l'égalité des sexes en Afrique 2017, un rapport sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient, les implications structurelles et financières de l'Agence spatiale africaine et la situation humanitaire en Afrique.



La réunion du COREP traitera également des différents rapports de la Commission de l'Union africaine sur la Cour africaine des droits de l'homme, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption et du Parlement africain.









