Adrar Info - Le chef d'Etat-major des armées Mohammed Ould Ghazouani a secrètement convenu un accord avec le parti Tawassoul (les islamistes), par lequel, le parti apporterait son soutien à la candidature du général à l’élection présidentielle de 2019, après sa retraite de l’armée, prévue à la fin de l’année 2018.



Dans cet accord, le parti Tawassoul insiste auprès du candidat à la présidentielle, de ne pas -en cas de victoire – dissoudre le parlement. Dans le cas où il aurait l’intention de le faire, le parti exige de reporter les élections législatives de septembre prochain et l’organisation des élections présidentielles avant cela, dans un règlement qui ne serait pas possible, sans le consentement du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.



Étant entendu que le parti n’acceptera pas la dissolution du parlement dont il fait partie, cela le conduirait -en tant que membre des partis d’opposition- à s’opposer au futur président (Ghazouani) et cela compromettrait le dit accord.



Le parti Tawassoul n’a pas manifesté le désir de participer au premier gouvernement formé par Ould Ghazouani, en cas de victoire, parce que cela pourrait nuire à son image en tant que parti d’opposition, qui a toujours critiqué la gestion des dirigeants militaires pour les affaires du pays depuis 1978, après le renversement du premier président civil mauritanien. Le parti propose en retour, de nommer un gouvernement de technocrates.



Le parti Tawassoul n’a pas jugé nécessaire d’exiger de rétablir les relations avec le Qatar, le partenaire politique des Frères musulmans, dont le parti est considéré sur leur compte, laissant cette question, preuve de bonne volonté, stipulée dans l’accord, entre les parties.



Une source bien informée a révélé que l’accord entre le candidat Mohamed Ould Ghazouani et le parti Tawassoul a été clos dans le plus grand secret, sur médiation de l’érudit Mohamed El Hassen Ould Deddew.



L’accord comprend plusieurs points, dont, entre autres, la position de Tawassoul quant à sa participation au gouvernement post-2019, les relations avec le Qatar, le parlement qui sera élu en septembre 2018 et d’autres points sur lesquels nous reviendrons plus tard en détail.



Source : http://www.alwiam.info/node/9386



Traduit par Adrar.Info









