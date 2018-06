Mauritanie : AprÃ¨s le prÃ©sident, lâ€™ambassadeur marocain reÃ§u par le chef de la diplomatie

Yabiladi - L’ambassadeur marocain en Mauritanie a été reçu ce lundi par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh, indique l’agence AMI. Une réunion qui intervient quelques jours seulement après l’audience accordée par le président Mohamed Ould Abdelaziz à Hamid Chabar.



Depuis sa nomination le 11 juin à la tête de la diplomatie mauritanienne suite à un léger remaniement ministériel, l’ancien envoyé des Nations unies au Yémen multiplie les rencontres avec les représentants de pays étrangers. La priorité a été donnée aux ambassadeurs de l’Arabie saoudite, des Emirats et de la France.



L’entrevue entre Ould Cheikh et Chabar s’inscrit dans un contexte particulier. Nouakchott souhaite s’assurer de la présence de Mohammed VI au 31e sommet de l’Union africaine.



Jeudi dernier, le porte-parole du gouvernement mauritanien a confié aux médias que son exécutif n’était en pas mesure d’affirmer la présence du monarque à la Conférence des chefs d’Etat, prévue les 1er et 2 juillet.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité