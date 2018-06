Lâ€™UA et lâ€™ONU condamnent lâ€™attaque Ã  la grenade Ã  Addis-Abeba

Apanews - L’Union africaine et les Nations Unies ont condamné l’attaque à la grenade de samedi dernier à Addis-Abeba lors d’un rassemblement pacifique sous la bannière de la paix et de la réconciliation en Ethiopie.



Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, « condamne fermement cette attaque lâche contre des civils », indique un communiqué de presse, soulignant que le président de l’UA a en outre exprimé la solidarité de l’Afrique avec le peuple et le gouvernement éthiopiens.



Il a également réitéré l’appui inébranlable de l’UA au Premier ministre Abiy Ahmed et aux efforts remarquables de son gouvernement pour forger l’unité, la réconciliation, la paix et la démocratie pour tous les Ethiopiens, selon un communiqué publié par l’UA.



De même, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres a condamné un « acte de violence » qui a entraîné la mort de deux personnes et des dizaines de blessés.



Le porte-parole du Secrétaire général a déclaré « qu’il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ». Le patron de l’ONU a également exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple éthiopiens.



Deux personnes seraient mortes et des dizaines d’autres blessées dans une explosion lors d’un grand rassemblement à Addis-Abeba en faveur du programme de réforme du Premier ministre Abiy Ahmed.



