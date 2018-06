Rencontre Mahamat-KagamÃ© avant le sommet de lâ€™UA Ã  Nouakchott

Apanews - Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a rencontré, lundi à Kigali, le président rwandais, Paul Kagamé avant le 31ème sommet de l’Union africaine prévu fin juin à Nouakchott (Mauritanie) sur le thème : « Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers la transformation de l’Afrique ».



Selon le communiqué publié par le cabinet du président Kagamé, leur discussion a été axée sur l’évaluation des progrès réalisés jusque-là dans la mise en œuvre des réformes de l’UA. Un comité d’experts de différents horizons siège à la commission de réforme institutionnelle de l’UA, proposée depuis 2016.



Parmi ses membres, figurent Donald Kaberuka, ancien PDG de la Banque africaine de développement ; Acha Leke, associé principal chez McKinsey & Co; Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique; Strive Masiyiwa, président exécutif d’Econet Wireless, entre autres.



Les chefs d’Etat africains ont déjà reçu les réformes proposées qui visent à réaligner et à redynamiser l’UA pour améliorer l’efficacité et établir un meilleur lien avec les citoyens en respectant l’agenda de l’institution.



Parmi les principales réformes identifiées par l’équipe d’experts, figurent le financement de l’UA de manière durable et la pleine propriété des Etats membres.



L’organisation continentale cherche également à mettre en œuvre la gestion de ses affaires de manière efficace et efficiente aux niveaux politique et opérationnel.



CU/afm/lb/te/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité