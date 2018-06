KÃ¶hler Ã  Nouakchott : L'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU pour le Sahara reÃ§u par le prÃ©sident Aziz

Après l'Algérie, l’envoyé spécial du SG de l’Organisation des nations unies (ONU) sur le Sahara Occidental a entamé une visite en Mauritanie pour relancer le processus de négociations dans la région du Maghreb.



Ce lundi matin, le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, en audience, au palais présidentiel à Nouakchott, l’envoyé Spécial du secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara Occidental, M. Horst Köhler.



C’est la deuxième visite de Köhler dans la région du Maghreb, après celle de l’année 2017. Une visite qui intervient dans le cadre de l’application de la résolution onusienne adoptée le 17 avril dernier par le Conseil de sécurité de l’organisation des nations unies.



Cette résolution demande aux parties au conflit, en l’occurrence le Maroc et le Front Polisario, la reprise des négociations directes et sans conditions préalables, mais aussi des négociations sincères et de bonne foi.



Il faut signaler en outre que la visite de l’émissaire onusien en Mauritanie intervient en application des recommandations de la même résolution onusienne (14-24) qui invite les pays voisins qui sont aussi observateurs dans la région. On citera entre autres la Mauritanie et l’Algérie qui devraient contribuer à la relance du processus politique.



Par La rédaction de Cridem, avec Agences



25 juin 2018



