Braquage de lâ€™agence Attijari Bank : Quoi de neuf ?

Meyadin – Un groupe de trois jeunes a été déféré le lundi 25 juin courant devant la justice mauritanienne, quelques semaines après le lancement d’une enquête sur les auteurs d’un braquage de l’agence Attijari Bank de Tensoueilem à Dar-Naim, dans la wilaya de Nouakchott-Nord.



De forts soupçons pèsent sur des jeunes déférés, qui se disent avoir été dépossédés sous la menace de leur véhicule par des inconnus, qui seraient selon eux les auteurs dudit cambriolage.



Mais les enquêteurs ont décidé de concentrer leurs investigations sur les présumés innocents, surtout après la découvert du véhicule du braquage aux alentours du domicile du père de l’un d’eux, alors que sa mère habite au centre émetteur à Tevragh-Zeina.



Connaissent-ils les vrais voleurs? se sont alors posés les flics, qui ont finalement décidé de déférer les jeunes avec d’autres ayant des antécédents judiciaires dans le cadre de ce dossier.



Deux des jeunes déférés sont sous contrôle judiciaire depuis quelque temps, à la suite de leur accusation dans un dossier de la drogue.



Traduit de l'Arabe par Cridem













