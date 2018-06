Les Lionceaux rencontrent les U20 de Mauritanie, vendredi

APS - L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans rencontre vendredi celle de la Mauritanie en match amical, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



La rencontre se déroulera à partir de 17 heures au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, précise la FSF dans un communiqué.



Le Sénégal prépare son match contre le Congo, dans le cadre du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans.





BHC/BK