Ould Cheikh Sidiya, le premier ministre Ã  Ã©lire un dÃ©lÃ©guÃ© au congrÃ¨s du parti au pouvoir et le premier dÃ©lÃ©guÃ© Ã  Boutilimit

Rapide Info - Le processus de nomination du parti de l'Union pour la République au niveau de la ville de Boutilimit de la wilaya de Trarza a été finalisé, avec l'inauguration de la section locale et l'élection du Secrétaire Ministre de la Présidence de la République, Dr. Cheikh Mohamed Ould Sidiya, premier délégué à la Conférence générale du parti au pouvoir.



Et l'inauguration, qui a été supervisé par le coordonnateur de la campagne au niveau du district, l’ingénieur Mohamed Lemine Ould Siyid, dans une atmosphère de compatibilité et l'harmonie sans précédent entre les différents blocs d'alliances politiques traditionnelles et nouvelles au sein de Boutilimit, l'événement a été caractérisée par la présence de personnalités remarquables, y compris d'anciens ministres, des diplomates, et des cadres.



Avec cette inauguration Ould Cheikh Sidiya a fait une double réalisation, en étant le premier ministre a élire les délégués au Congrès du Parti de l'Union pour la République ainsi que le premier a élire un représentant de la ville de Boutilimit à la même conférence.



Et M. Ahmed Ould Yacoub Ould Cheikh Sidiya a été élu président de la branche ainsi que 24 délégués à la Conférence :



Le Ministre Cheikh Mohamed Ould Cheikh Sidiya



L’homme d'affaires Ahmed Salem Ould Bouna Mokhtar



L’Ambassadeur Sidati Ould Ahmed Aicha



Ishaq Ould Ahmed Meska



Abdallah Ould Sidi Ali



Sidi Mohamed Ould Yahya



Souleyman Ould Haroun Ould Cheikh Sidiya



Sidi Mohamed Ould Mohamed Eleid



Baba Ahmed Ould Mohamed Ould Baba Ahmed



Cheikh Sidiya Ould Mousa



Mohamed Ould Sadiq



Abualmawaheb Ould Cheikh Mohamed ALhusseyn



Haroun Ould Rajel



Al-Qurashi Ould Mohammed Mahmoud



Ahmed Ould Mounieh



Adah Ould Dadash



Sidi Ould Ahouriah



Ahmed Baba Ould Mustaf



Mousa Ould Aroibi



Mohamed Ould El Mostafa



Ahmed Salem Ould El Hassan



Ishaq Ould Rafaa



Abdullah Ould Ibrahim Ould Sidi Abdallah



Mohamed Yahya Ould Hamoudi Ould Ahmed Zarrouk













