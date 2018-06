Des membres de la CENI menacent de dÃ©missionner

Elmourageb – La démission est l’option brandie par des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), qui protestent contre les agissements de son Secrétaire Général Ethmane Ould Bidiel.



Un important groupe de membres de la CENI choisis par note émise par Ould Bidiel pourrait créer la surprise générale à un moment sensible des élections en perspective ; d’où les problèmes imprévus qui peuvent surgir et qu’il serait difficile de surmonter, indique-t-on.



Ould Bidiel est accusé d’avoir inondé les Représentations régionales de la CENI de militants de l’Alliance Populaire Progressiste de Ould Boulkheir dont il est l’un des leaders.



Ce qui pourrait en conséquence compromettre sérieusement la transparence et la crédibilité des futures consultations, en raison de l’indépendance suspecte de la Commission et la mainmise de leaders de partis d’opposition sur ses procès-verbaux.



Traduit de l'Arabe par Cridem









