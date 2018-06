Des jeunes protestent devant le palais prÃ©sidentiel pour attirer l'attention d'Aziz sur des cas de famine

Elyowm - Un groupe de jeunes très actifs sur les réseaux sociaux a organisé lundi 25 juin courant un sit-in devant le palais présidentiel dans la capitale Nouakchott, révèlent des sources.



Les manifestants dont le sit-in a été dispersé par des agents de la sécurité, ont appelé leur mouvement «Ô al-Azize, la famine nous a touchés, nous et notre famille», en allusion à l’appel de détresse lancé par les frères du Messager d’Allah Youssef.



« Nous poursuivrons nos protestations et comptons les intensifier dans les prochains jours », a affirmé l’un des Coordinateurs du groupe, selon lequel, la Majorité et l’Opposition sont d’aucun bien pour le pays.



Le sit-in s’inscrit selon ses organisateurs dans le cadre des protestations visant à pousser les autorités à prendre conscience de l’ampleur de la sécheresse qui frappe l’intérieur du pays, les cas de famines et les ravages du cheptel et d’agir en conséquence pour éviter la catastrophe.



Traduit de l’Arabe par Cridem





Morte pour cause de famine à Ezrayvate localité située à 13 km d'Abdel Bagrou. A Ezrayvate on parle de 13 morts pour cause de famine.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité