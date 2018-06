Horst KÃ¶hler arrive en Mauritanie

Médias24 - Horst Köhler, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara est arrivé lundi 25 juin en Mauritanie, après s'être arrêté en Algérie pour deux jours, annonce l'Agence de presse mauritanienne AMI.



M. Köhler s'est entretenu, à Nouakchott, avec le ministre mauritanien des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed.



Rappelons que la visite de M. Köhler, qui durera 10 jours dans la région, vise à approfondir sa compréhension de la réalité sur le terrain, et de discuter de comment aller de l’avant dans le processus politique dirigé par l'ONU, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité.



Adoptée fin avril, la résolution 2414 a souligné la nécessité de "faire des progrès dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara".









