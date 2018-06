ConfÃ©rence de presse du Parti Mauritanien pour la DÃ©fense de lâ€™Environnement [PhotoReportage]

PMDE Ecologie - Le Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE), parti membre de la mouvance présidentielle a l’honneur d’accueillir Maitre Mohamed Mahmoud Ould AHMED MAALOUM et Mme Fatimettou Mint El BECHIR dite TAHYA et d’accepter leur adhésion au sein du parti.



Partant de ses convictions profondes et inébranlables d’équité de justice et de protection de l’environnement, le Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE) tient à annoncer sa volonté de participation effective aux prochaines élections législatives et municipales.



A cet effet, le parti mauritanien pour la défense de l’environnement (PMDE), dont le LOGO symbolise l’unité nationale, la diversité culturelle et la protection de l’environnement présente au scrutin à venir son président Mr Mohamed Ould DELLAHI candidat et tête de liste aux régionales de Nouakchott, Maitre Mohamed Mahmoud Ould AHMED MAALOUM candidat et tête liste pour les législatives nationales, Mme Fatimetou Mint EL BECHIR Candidate et tête de liste Nationale des femmes, et Mr Fadel AboubeKrine Ould TMANE, ancien maire de Nouadhibou, candidat et tête de liste pour les régionales à Nouadhibou.



Par ailleurs, nous vous informons que l’annonce officielle des listes de nos candidats pour les municipales des circonscriptions d’El Mina, Sebkha, Ksar, Arafat, Gorgol, Guidimagha, et des autres Wilayas du pays fera l’objet d’une autre conférence de presse qui se tiendra ultérieurement.



Nous tenons à vous informer que le choix de ces illustres cadres est basé sur leur souci du renforcement de l’unité nationale, de l’état de droit, de la démocratie participative, des bonnes politiques de la protection de l’environnement, et la santé des populations.



Ce choix gagnant nous l’espérons INSHA’ALLAH, est d’emblée une grande réussite pour le parti. Le Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE) fonde sa politique sur ces mêmes valeurs.



Le Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement (PMDE) soutient les bonnes œuvres des pouvoirs publics pour les grandes réalisations dans tous les domaines touchant le peuple Mauritanien et réitère son attachement indéfectible aux politiques de paix, de justice, et du bien être des populations Mauritanien sous la conduite de son excellence Mr Mohamed Ould ABDELAZIZ.



Le Parti Mauritanien pour la Défense de l’Environnement



Le bureau exécutif



Nouakchott, le 25 Juin 2018



------







Avec Cridem, comme si vous y étiez...