Le Quotidien de Nouakchott - Aidez-nous à retrouver cet enfant.



l s'appelle Mohamed THIONE. Il a 13 ans. Mohamed a disparu depuis samedi 23 juin, alors qu'il partait apprendre le coran à la Mahadra, dans la zone située entre le carrefour Madrid et la Sonader.



Voici le numéro de son père : 47 48 51 82. Merci de votre collaboration!













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité