Attaque de Koumaga au Mali : CommuniquÃ© du PLEJ

PLEJ - Le parti pour la Liberté Égalité et la Justice ( PLEJ) condamne avec la plus grande énergie les exécutions extrajudiciaires envers la communauté Peulh du Mali, après la découverte des fosses communes au centre du Mali.



Le Gouvernement Malien à reconnu l'existence de ces fosses et a diligenté une enquête. Notre Parti vu les relations séculaires qui existent entre la Mauritanie et le Mali appuie les autorités maliennes pour l'enquête en cours, afin de situer les responsabilités et de punir les auteurs de ces crimes sélectif.



Demande à tous de dénoncer ces crimes, notre parti demande au conseil de paix et de sécurité de l'UA de saisir le conseil de sécurité des Nations Unies , pour éviter un embrasement dans la sous région, où vit une forte communauté peulh regroupée au sein de Tabital Pulaagu.





Commission de Communication